Глава Роспотребнадзора отметила, что распространение «омикрона» немного замедлилось

Темпы инфицирования штаммом коронавируса «омикрон» несколько замедлились не только в России, но в некоторых странах Европы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель ведомства отметила, что за дальнейшим развитием ситуации будут наблюдать специалисты.

«Динамика развития и, так скажем, наступление штамма „омикрон“ несколько замедлилось, и не только в России, но и в целом ряде европейских государств мы также видим такую тенденцию, наблюдаем за ней в дальнейшем», — сказала она во время интервью на канале «Россия 24».

Попова также отметила, что среди заболевших «омикроном» очень мало привитых людей.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2 на сегодняшний день обнаружен практически во всех регионах России.

Последние недели антирекорды заболеваемости Covid-19 ежедневно обновляются.

За последние сутки в России впервые за время пандемии было выявлено более 160 тыс. случаев заражения.

Эксперты отмечают, что заболевшие штаммом «омикрон» начинают заражать людей уже спустя несколько часов инфицирования.

В то же время переболевшие Covid-19 могут столкнуться с ним в 5,4 раза чаще, чем с «дельтой».