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Ру Тат
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Здоровье
31 января 2022  08:36

Ученые заявили, что риск повторного заражения «омикроном» в 5,4 раза выше «дельты»

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Человек рискует повторно заразиться «омикроном» в 5,4 раза чаще, чем «дельтой». Такими данными поделились ученые из Имперского колледжа Лондона, сообщает РИА Новости.

Исследователи полагают, что перенесенная болезнь может защитить человека лишь на 19%. 

В другой работе, проведенной в Южной Африке, ученые отметили, что «омикрон» может защитить от заражения «дельтой», антитела к первому варианту повышают защиту организма больше чем в четыре раза.

Ранее ученые сообщили, что заразившийся «омикроном» начинает распространять вирус уже через несколько часов после инфицирования. Другим вариантам Covid-19 на это требовалось от трех до четырех дней.

#омикрон #заражение
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