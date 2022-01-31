Ученые заявили, что риск повторного заражения «омикроном» в 5,4 раза выше «дельты»

Человек рискует повторно заразиться «омикроном» в 5,4 раза чаще, чем «дельтой». Такими данными поделились ученые из Имперского колледжа Лондона, сообщает РИА Новости.

Исследователи полагают, что перенесенная болезнь может защитить человека лишь на 19%.

В другой работе, проведенной в Южной Африке, ученые отметили, что «омикрон» может защитить от заражения «дельтой», антитела к первому варианту повышают защиту организма больше чем в четыре раза.

Ранее ученые сообщили, что заразившийся «омикроном» начинает распространять вирус уже через несколько часов после инфицирования. Другим вариантам Covid-19 на это требовалось от трех до четырех дней.