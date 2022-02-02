Омикрон-штамм коронавируса выявлен почти во всех регионах России

Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2 на сегодняшний день обнаружен практически во всех регионах России. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Глава Правительства отметил, что рост заболеваемости значительно увеличивает нагрузку на всю систему здравоохранения, особенно на ее первичное звено.

По словам Мишустина, необходимо сохранять высокий охват ПЦР-тестированием на коронавирус во всех субъектах Федерации. «В этих условиях крайне важно оперативно выявлять инфекцию, и для этого необходимо поддерживать высокий уровень тестирования граждан, как это поручил Президент [России Владимир Путин]», — напомнил он на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, Премьер сообщил, что Правительство выделит около 400 млн рублей на продолжение исследований варианта «омикрона» и новых штаммов коронавируса. На приобретения реагентов и расходных материалов для определения «омикрона» будут направлены дополнительные средства, добавил он.

До этого, 31 января, оперативный штаб рассказал, что «омикрон» выявлен в 82 из 85 регионов страны.

Ранее ученые отметили, что заболевший «омикроном» начинает заражать людей уже спустя несколько часов после того, как подхватил вирус. В то же время переболевшие Covid-19 могут столкнуться с ним в 5,4 раза чаще, чем с «дельтой».