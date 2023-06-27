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Глава Росгвардии заявил, что силовики готовы к новым вызовам
Подразделения Росгвардии всегда готовятся к новым попыткам провокаций или митингов в Москве и полны решимости их отразить. Об этом заявил руководитель ведомства Виктор Золотов.
«Мы всегда этого опасаемся. Всегда к этому готовимся. В этом наша работа. Любые провокации и митинги, если они угрожают стране, <…> будут отражены и подавлены», — приводит слова Золотова «Интерфакс»
По мнению главы Росгвардии, даже если бы мятежники смогли подойти к Москве, то взять столицу у них бы не вышло. «Им это стало ясно, когда в Липецкую область вышли», — добавил он.
Ранее Золотов сообщил, что Росгвардия обратилась к Путину с просьбой предоставить танки и тяжелое вооружение.
Отряды частной военной компании «Вагнер» еще 25 июня покинули регионы, в которых действовали 23-го и 24-го числа. Позднее Президент РФ Владимир Путин заявил, что бойцы «Вагнера» — патриоты России, но их попытались использовать втемную. Уголовное дело по факту вооруженного мятежа на данный момент прекращено.
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