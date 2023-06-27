Росгвардия запросила у Путина тяжелое вооружение и танки

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

После попытки мятежа в России Росгвардию снабдят тяжелым вооружением, в том числе танками. Об этом заявил руководитель ведомства Виктор Золотов после выступления Президента РФ Владимира Путина перед силовиками в Кремле.

Золотов заверил, что этот вопрос он уже обсудил с главой государства. «У нас нет танков и дальнобойного тяжелого оружия. Мы это будем вводить в войска в зависимости от финансирования», — цитирует его «Интерфакс».

Глава Росгвардии выразил уверенность, что весь личный состав его ведомства и в целом силовой блок при подавлении попытки мятежа 24 июня работали на своих местах четко, эффективно и слаженно.

«Я, конечно, постоянно был на связи и с Президентом, и со всеми руководителями военными», — добавил он.

Отряды частной военной компании «Вагнер» еще 25 июня покинули регионы, в которых действовали 23-го и 24-го числа. Позднее Владимир Путин заявил, что бойцы «Вагнера» — патриоты России, но их попытались использовать втемную. Уголовное дело по факту вооруженного мятежа на данный момент прекращено.