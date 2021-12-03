Глава РФПИ: ВОЗ не одобряет «Спутник V» из-за бюрократических препятствий

Всемирная организация здравоохранения задерживает одобрение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» только из-за бюрократических препятствий. Об этом заявил в интервью аргентинской газете La Nacion руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По словам Дмитриева, «факты говорят сами за себя». «Достаточно посмотреть, насколько широко используется „Спутник“, чтобы убедиться, что это один из наиболее универсальных инструментов против коронавируса», — пояснил он.

В связи с этим генеральный директор РФПИ заметил, что российская сторона не видит особых причин, из-за которых ВОЗ может замедлять признание препарата, эффективность которого против Covid-19 уже доказана.

«Министерство здравоохранения России поддерживает очень хороший уровень сотрудничества с ВОЗ, и мы понимаем, что препятствия, которые всё еще существуют на этом пути (признания вакцины — прим. Т-и), являются незначительными и имеют чисто бюрократический характер», — подчеркнул Кирилл Дмитриев.

Ранее директор разработавшего вакцину «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что она помогает поддерживать более высокие титры антител, чем другие препараты, поэтому сокращать срок ревакцинации из-за нового омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 не придется.

В России тем временем продолжается прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин поручил властям регионов лично контролировать введение и соблюдение ограничительных мер и не упускать из виду темпы вакцинации против Covid-19.