ВОЗ подтвердила, что рассмотрение «Спутника V» переходит в финальную стадию

Рассмотрение Всемирной организацией здравоохранения российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи, входит в финальную стадию. Эту информацию подтвердила сама ВОЗ, сообщает официальный Twitter отечественного препарата.

«Группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию, чтобы завершить все необходимые проверки и документы по „Спутнику V“ <…>», — отмечается в сообщении.

В начале октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все барьеры, препятствовавшие регистрации «Спутника V» во Всемирной организации здравоохранения, сняты. Он сказал об этом после встречи с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал важность вакцинации от Covid-19, отмечая эффективность и безопасность отечественных препаратов. Сегодня он призвал россиян прививаться, чтобы сбить пик новой волны эпидемии коронавируса. «Речь идет о вашей защите, вашей безопасности, о жизни в конце концов», — подчеркнул российский лидер.