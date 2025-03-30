Глава Пестречинского района доставил помощь военнослужащим на СВО

От Пестречинского района РТ бойцам СВО доставили гуманитарный груз. В его доставке приняли участии глава района Раис Сулейманов, а также экс-глава муниципального образования, а ныне полпред Татарстана в Белоруссии Ильхам Кашапов.

Военнослужащим привезли все самое необходимое, в том числе две «Нивы». Всего передали 10 тонн гуманитарного груза от района, а также 10 тонн именных посылок.

«В сборе гумпомощи принял участие весь Пестречинский район. Спасибо всем и каждому. Ребята молодцы. Их боевой дух впечатляет. Гордимся каждым и ждем всех с победой», - прокомментировали в администрации района.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.