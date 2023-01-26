Рогозин: Робот «Маркер» научат автоматически засекать танки Abrams и Leopard

Робот «Маркер», который поступит в феврале в зону СВО, обучат автоматически засекать и уничтожать американские и немецкие танки — Abrams и Leopard. Об этом РИА Новости рассказал руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

По его словам, соответствующее обновление уже оговаривалось с «Андроидной техникой» и Фондом перспективных исследований.

«Боевой вариант робота „Маркер“ имеет в системе управления электронный каталог с образами целей как в видимом диапазоне, так и инфракрасном. Соответственно, робот может автоматически определять технику противника. Например, как только начнутся поставки войскам Украины танков „Абрамс“ и „Леопард“, „Маркер“ получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать ПТУРом американские и германские танки», — отмечается в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в зоне спецоперации начнется тестирование боевого робота «Маркер». Разработка уже применяется для обеспечения безопасности космодрома «Восточный».