Глава МВД Венесуэлы заявил о ста погибших при атаке США на Каракас
Сто человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу. Об этом сообщил глава МВД страны Диосдадо Кабельо.
«Сто человек… были убиты», – сказал он.
В ночь на 3 января в ходе операции «Абсолютная решимость» военными США были захвачены Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. Участие в операции приняли отряд спецназа «Дельта» и более 150 летательных аппаратов, высадку с вертолетов прикрывали самолеты и беспилотники.
Ранее сообщалось о минимум 80 погибших (как комбатантов, так и гражданских лиц).
Президент США Дональд Трамп 6 января выразил сожаление в связи с большим числом погибших в ходе операции в Венесуэле.
Как сообщает агентство Reuters, власти Соединенных Штатов предупредили Диосдадо Кабельо, что если он не поможет ставшей временной главой государства вице-президенту Делси Родригес выполнить американские требования и сохранить порядок в стране, то его самого могут арестовать или даже убить.