Происшествия 8 января 2026 09:29

Глава МВД Венесуэлы заявил о ста погибших при атаке США на Каракас

Сто человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу. Об этом сообщил глава МВД страны Диосдадо Кабельо.

«Сто человек… были убиты», – сказал он.

В ночь на 3 января в ходе операции «Абсолютная решимость» военными США были захвачены Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. Участие в операции приняли отряд спецназа «Дельта» и более 150 летательных аппаратов, высадку с вертолетов прикрывали самолеты и беспилотники.

Ранее сообщалось о минимум 80 погибших (как комбатантов, так и гражданских лиц).

Президент США Дональд Трамп 6 января выразил сожаление в связи с большим числом погибших в ходе операции в Венесуэле.

Как сообщает агентство Reuters, власти Соединенных Штатов предупредили Диосдадо Кабельо, что если он не поможет ставшей временной главой государства вице-президенту Делси Родригес выполнить американские требования и сохранить порядок в стране, то его самого могут арестовать или даже убить.

