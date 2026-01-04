news_header_top
Происшествия 4 января 2026 21:48

NYT: число погибших из-за атаки США на Венесуэлу увеличилось до 80

Общее число погибших солдат и мирных жителей из-за атаки США на Венесуэлу увеличилось до 80. Об этом со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщает газета The New York Times.

В ночь на 3 января в ходе операции «Абсолютная решимость» военными США были захвачены Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. Участие в операции принял отряд спецназа «Дельта» и более 150 летательных аппаратов, высадку с вертолетов прикрывали самолеты и беспилотники.

Ранее сообщалось о минимум 40 погибших (как комбатантов, так и гражданских лиц).

Задержанных политиков доставили на находящийся в Карибском море десантный корабль «Иводзима», а затем перевезли в Нью-Йорк. Там их поместили в центр заключения «Метрополитен», считающийся одним из самых строгих в Штатах. Американцы обвиняют венесуэльского лидера в «наркотерроризме» и контрабанде наркотиков.

Верховный трибунал правосудия Венесуэлы признал временно исполняющим обязанности главы государства исполнительного вице-президента Дельси Родригес.

#Венесуэла #США
