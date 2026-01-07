СМИ: США угрожают убийством или «участью Мадуро» главе МВД Венесуэлы

Власти Соединенных Штатов предупредили министра внутренних дел, юстиции и по делам мира Венесуэлы Диосдадо Кабельо, что если он не поможет ставшей временным главой государства после ареста Николаса Мадуро вице-президенту Делси Родригес выполнить американские требования и сохранить порядок в стране, то его самого могут арестовать или даже убить. Об этом со ссылкой на три информированных источника сообщает агентство Reuters.

В администрации Президента США Дональда Трампа обеспокоены тем, что Кабельо соперничал с Родригес и может помешать реализации планов Вашингтона в Венесуэле. Американские чиновники пытаются принудить руководителя МВД к сотрудничеству и одновременно ищут способы снять его затем с должности и отправить в изгнание, пояснили собеседники издания.

Американцы предупредили: в случае упорства Кабельо «может ждать та же судьба, что и Мадуро», либо «его жизнь может оказаться в опасности». Вместе с тем в Вашингтоне опасаются, что ликвидация главы МВД вызовет хаос в стране.

Двое собеседников агентства уточнили, что еще одной потенциальной целью является министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино, которого также хотят склонить к сотрудничеству. Обоих министров в США обвиняют в наркоторговле, за их головы назначены награды в несколько миллионов долларов.

Высокопоставленный представитель американской администрации подтвердил, что Трамп намерен «оказать максимальное давление на оставшиеся силы в Венесуэле и добиться их сотрудничества с Соединенными Штатами в вопросах прекращения нелегальной миграции, наркоторговли, восстановления нефтяной инфраструктуры и того, что будет правильным для венесуэльского народа».

Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены военными США в ночь на 3 января в ходе операции «Абсолютная решимость». Участие в ней принял отряд спецназа «Дельта» и более 150 летательных аппаратов, высадку с вертолетов прикрывали самолеты и беспилотники.

По информации, имеющейся у властей США, во время рейда в Венесуэле погибли от 67 до примерно 80 человек. Среди них есть как венесуэльские и кубинские силовики, так и мирные жители. Несколько американцев были ранены, двое из них на данный момент продолжают лечиться.

Верховный трибунал правосудия Венесуэлы признал временно исполняющим обязанности главы государства исполнительного вице-президента Дельси Родригес.