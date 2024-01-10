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Глава Минэкономики Татарстана исполнил новогоднее желание 8-летнего Ильи в рамках акции
Заместитель Премьер-министра Татарстана – министр экономики республики Мидхат Шагиахметов принял участие в благотворительной новогодней акции «Ёлка желаний». Об этом рассказали в Минэкономики РТ.
Вице-премьер подарил 8-летнему Илье Красильникову планшет для рисования, о котором мальчик мечтал, и новогодний сладкий подарок.
«Елка желаний» — это ежегодная акция, в которой могут принять участие все желающие. Ранее в ее рамках Президент России помог девочке Ксении Мазневой попробовать себя в роли ведущей новостей, а 11-летнему Никите — посетить Эрмитаж, 8-летней Кристине — побывать на Байкале. Раис Татарстана Рустам Минниханов исполнил мечту юных татарстанцев встретиться с игроками хоккейной команды «Ак Барс» и передал подарок для мальчика из Лисичанска, он также выполнит желания еще троих детей.
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