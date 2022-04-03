Глава Минэкономики Словакии допустил возможность расчета за российский газ в рублях

Глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что страна готова выполнить условие России об оплате газа в рублях. Словакия не хочет остановки поставок, передает РИА Новости.

«Поставки газа нельзя остановить. Потому я и говорю, хотя это, возможно, для некоторых слишком прагматичная позиция. Если есть условие платить (за газ из РФ) рублем, то платим рублем», - сказал министр.

Сулик напомнил, что 85% газа Словакия закупает у России.

Он подчеркнул, что страна поддерживает диверсификацию поставок газа, которую планируют Евросоюз и США, но на это уйдет несколько лет.

Напомним, 23 марта Президент РФ Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ, поставляемый в страны, признанные недружественными, только в рублях. Вместе с тем, по словам главы государства, Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами, которые установлены контрактами.

При этом контрагенты не увидели возможности рассчитываться за газ в рублях. Об отказе стран «Большой семерки» от такого шага проинформировал министр энергетики Германии Петер Альтмайер.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что новые механизмы оплаты газа в рублях не начнут действовать 31 марта, так как переход на них будет длительным процессом.