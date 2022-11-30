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Ру Тат
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Политика
30 ноября 2022  01:01

Глава МИД Латвии Ринкевичс призвал разрешить Украине атаковать аэродромы в России

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Властям Украины необходимо разрешить атаковать площадки для запуска ракет, откуда наносятся удары по украинской критической инфраструктуре. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью агентству Bloomberg.

«Мы должны позволить украинцам использовать оружие против площадок для запуска ракет и аэродромов, откуда проводятся эти операции (против критической инфраструктуры — прим. Т-и)», — заметил дипломат в кулуарах встречи министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте.

При этом Ринкевичс подчеркнул, что, на его взгляд, союзники Украины не должны опасаться эскалации ситуации при подобном развитии событий.

Соединенные Штаты отказываются поставлять Украине оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальностью 300 километров, которые можно запускать с помощью реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и M270.

Вместе с тем США рассматривают возможность поставок небольших высокоточных бомб, устанавливаемых на ракеты, — «бомбы малого диаметра наземного базирования» (GLSDB) дальностью 160 километров. Впрочем, их производство еще должно быть развернуто.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Пентагон пока не планирует поставлять на Украину ЗРК Patriot и истребители F-16. Поставка истребителей обсуждается странами НАТО как мера, которая может подтолкнуть Россию к переговорам.

Россия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября, после случившейся 8 октября диверсии на Крымском мосту. По данным ФСБ РФ, ее организовали украинские спецслужбы. Последняя масштабная атака состоялась 23 ноября. После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что власти Украины могут урегулировать ситуацию, выполнив требования российской стороны и тем самым прекратив страдания своего народа.
#спецоперация на Украине
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