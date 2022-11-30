Глава МИД Латвии Ринкевичс призвал разрешить Украине атаковать аэродромы в России
Властям Украины необходимо разрешить атаковать площадки для запуска ракет, откуда наносятся удары по украинской критической инфраструктуре. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью агентству Bloomberg.
«Мы должны позволить украинцам использовать оружие против площадок для запуска ракет и аэродромов, откуда проводятся эти операции (против критической инфраструктуры — прим. Т-и)», — заметил дипломат в кулуарах встречи министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте.
При этом Ринкевичс подчеркнул, что, на его взгляд, союзники Украины не должны опасаться эскалации ситуации при подобном развитии событий.
Вместе с тем США рассматривают возможность поставок небольших высокоточных бомб, устанавливаемых на ракеты, — «бомбы малого диаметра наземного базирования» (GLSDB) дальностью 160 километров. Впрочем, их производство еще должно быть развернуто.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Пентагон пока не планирует поставлять на Украину ЗРК Patriot и истребители F-16. Поставка истребителей обсуждается странами НАТО как мера, которая может подтолкнуть Россию к переговорам.