Глава МИД Латвии Ринкевичс призвал разрешить Украине атаковать аэродромы в России

Властям Украины необходимо разрешить атаковать площадки для запуска ракет, откуда наносятся удары по украинской критической инфраструктуре. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью агентству Bloomberg.

«Мы должны позволить украинцам использовать оружие против площадок для запуска ракет и аэродромов, откуда проводятся эти операции (против критической инфраструктуры — прим. Т-и)», — заметил дипломат в кулуарах встречи министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте.

При этом Ринкевичс подчеркнул, что, на его взгляд, союзники Украины не должны опасаться эскалации ситуации при подобном развитии событий.

ATACMS дальностью 300 километров, которые можно запускать с помощью реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и M270.



Вместе с тем США GLSDB) дальностью 160 километров. Впрочем, их производство еще должно быть развернуто. Соединенные Штаты отказываются поставлять Украине оперативно-тактические баллистические ракетыдальностью 300 километров, которые можно запускать с помощью реактивных систем залпового огняВместе с тем США рассматривают возможность поставок небольших высокоточных бомб, устанавливаемых на ракеты, — «бомбы малого диаметра наземного базирования» () дальностью 160 километров. Впрочем, их производство еще должно быть развернуто.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Пентагон пока не планирует поставлять на Украину ЗРК Patriot и истребители F-16. Поставка истребителей обсуждается странами НАТО как мера, которая может подтолкнуть Россию к переговорам.