Власти Украины могут урегулировать ситуацию с ударами по энергетическим объектам, выполнив требования российской стороны и тем самым прекратив страдания своего народа. Понимание ситуации руководством России раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию (с ударами по украинским энергетическим объектам — прим. Т-и) в нормальное русло», — заявил представитель Кремля.

Россия начала наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября после диверсии на Крымском мосту. По мнению ФСБ РФ, ее организовали украинские спецслужбы.

Вооруженные силы РФ наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Сегодня утром Виталий Кличко заявил, что более 70% украинской столицы в настоящее время остается без электроэнергии.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля текущего года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала боевых действий Роскомнадзор потребовал от отечественных СМИ освещать их ход, опираясь только на официальные российские источники.