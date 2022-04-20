Глава МИД Германии заявила о намерении полностью отказаться от газа из России

Германия уже до конца этого года перестанет закупать российскую нефть и намерена в скором времени полностью отказаться от поставок энергоносителей из России, включая и природный газ. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Риге, сообщает журнал Der Spiegel.

Бербок заверила, что импорт нефти из РФ в Германию уменьшится вдвое уже к лету, а к концу года сократится до нуля. После этого аналогичным образом ее страна откажется и от российского газа — в соответствии с согласованной Европейским Союзом дорожной картой.

«Мы допустили ошибки в этой области (энергобезопасности — прим. Т-и), но сейчас мы не можем повернуть время вспять, мы не можем этого исправить», — признала глава МИД ФРГ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого страны Запада начали ужесточать санкции против России. Соединенные Штаты ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа, их примеру последовала Великобритания.

Европейский Союз в свою очередь выразил намерение постепенно отказаться от приобретения энергоносителей из РФ. Отказ от поставок российского каменного угля уже начался. Страны — члены ЕС в разной степени зависят от энергоресурсов из России. В наибольшей степени на них завязаны Германия, Италия, Венгрия и Австрия.