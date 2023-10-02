Глава МИД Германии Бербок захотела расширения ЕС от Лиссабона до Луганска

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Руководитель МИД Германии Анналена Бербок на неформальной встрече министров иностранных дел стран Европейского Союза в Киеве выразила уверенность в скором вступлении Украины в ЕС. Об этом сообщает немецкое издание Stern.

«Будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», — заявила дипломат.

Бербок также упомянула успехи Киева в реформировании Высшего совета юстиции и принятии закона о СМИ. Кроме того, она увидела движение Украины к Евросоюзу в том, что та «оттесняет российские войска со своих территорий».

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на это заявление в своем Telegram-канале. «Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», —написала она.