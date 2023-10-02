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Руc Тат
Политика 2 октября 2023 17:11

Глава МИД Германии Бербок захотела расширения ЕС от Лиссабона до Луганска

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Глава МИД Германии Бербок захотела расширения ЕС от Лиссабона до Луганска
Фото: Wikipedia.org

Руководитель МИД Германии Анналена Бербок на неформальной встрече министров иностранных дел стран Европейского Союза в Киеве выразила уверенность в скором вступлении Украины в ЕС. Об этом сообщает немецкое издание Stern.

«Будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», — заявила дипломат.

Бербок также упомянула успехи Киева в реформировании Высшего совета юстиции и принятии закона о СМИ. Кроме того, она увидела движение Украины к Евросоюзу в том, что та «оттесняет российские войска со своих территорий».

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на это заявление в своем Telegram-канале. «Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», —написала она.

Луганск, как и вся Луганская народная республика, вместе с другими новыми территориями вошел в состав России после плебисцитов, состоявшихся в сентябре 2022 года. Большинство других стран не признали их итогов.

В День воссоединения новых регионов с Россией Президент РФ Владимир Путин поздравил сограждан с этим событием. «За выбором миллионов жителей <...> — наша общая судьба и тысячелетняя история», — заявлял он ранее.

Как сообщал «Татар-информ», Рустам Минниханов пообещал и дальше помогать жителям Лисичанска и Рубежного. На республиканском совещании он заметил, что жители новых регионов нуждаются в поддержке.
#европейский союз #Украина
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