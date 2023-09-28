Минниханов пообещал и дальше помогать жителям Лисичанска и Рубежного

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстан и в дальнейшем будет оказывать помощь жителям подшефных республике городов — Лисичанска и Рубежного. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

«Из Казани в Лисичанск и Рубежное отправили 10 грузовиков с гуманитарной помощью. Помимо продуктов питания, районы Республики [Татарстан] собрали теплую одежду и постельные принадлежности», — прокомментировал он отправку гуманитарного груза в Луганскую народную республику.

«Это то, что сейчас остро необходимо людям в наших подшефных регионах. Для детей закупили учебники!» — пояснил Раис РТ.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

«Хәерле сәгәттә! Алга таба да авыр тормыш хәлендә калган кешеләргә ярдәм итәчәкбез! (в переводе с татарского — „В добрый час! Будем и дальше помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации!“)» — заверил в завершение своего поста Рустам Минниханов.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.