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Боррель анонсировал встречу глав МИД Евросоюза в Киеве
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что сегодня в Киеве пройдет неформальное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран объединения. Мероприятие он анонсировал в своем X (бывшая соцсеть Twitter).
«Сегодня я созываю министров иностранных дел стран ЕС на первое в истории заседание 27 членов стран союза за его пределами», – сказано в посте.
Боррель заявил, что будущее Украины – в Евросоюзе, и встреча проводится в Киеве для того, чтобы выразить «солидарность и поддержку украинскому народу».
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