Боррель анонсировал встречу глав МИД Евросоюза в Киеве

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что сегодня в Киеве пройдет неформальное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран объединения. Мероприятие он анонсировал в своем X (бывшая соцсеть Twitter).

«Сегодня я созываю министров иностранных дел стран ЕС на первое в истории заседание 27 членов стран союза за его пределами», – сказано в посте.

Боррель заявил, что будущее Украины – в Евросоюзе, и встреча проводится в Киеве для того, чтобы выразить «солидарность и поддержку украинскому народу».