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Рустам Минниханов: Мы должны поддержать жителей новых регионов
Жители новых регионов России мужественно отстаивают свое право быть вместе со страной и нуждаются в поддержке. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Сегодня отмечается День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. По этому случаю выступил с обращением Президент РФ Владимир Путин.
«Год назад, 30 сентября, жители этих регионов определили свой политический и гражданский статус, проголосовав за вхождение в состав нашей страны. В текущем году по итогам единого дня голосования при высокой активности избирателей сформированы законодательные органы регионов и представительные органы в муниципалитетах, в том числе в подшефных нашей республике городах Лисичанск и Рубежное», — заметил Рустам Минниханов.
Вместе с тем Раис РТ констатировал, что впереди большая работа по восстановлению инфраструктуры новых регионов. «Мы эту работу уже начали. Безусловно, Татарстан окажет полную поддержку нашим соотечественникам. Эти люди мужественно отстаивают свои интересы, свое право быть вместе с Россией, и мы должны их поддержать», — выразил уверенность руководитель республики.
С нынешнего года в России появилась новая памятная дата — День воссоединения новых регионов, она будут отмечаться 30 сентября. «За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях — наша общая судьба и тысячелетняя история», — поделился ранее своей оценкой результатов плебисцитов глава российского государства.
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