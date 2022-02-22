Глава МИД ФРГ созвала встречу с министрами иностранных дел G7

Глава МИД ФРГ Анналена Берборк организовала онлайн-встречу министров иностранных дел Большой семерки (Group of Seven) для обсуждения ситуации с Россией и «кризисом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое внешнеполитическое ведомство.

«Министр иностранных дел Бербок созвала онлайн-конференцию министров иностранных дел G7. Большая семерка таким образом продолжает тесное и последовательное согласование по связанному с Россией кризису», — сказано в сообщении министерства в Twitter.

Вчера Президент РФ по просьбе глав самопровозглашенных республик Донбасса принял решение признать их суверенитет и подписал соответствующие указы.

После этого в СМИ начали появляться заявления, что глава российского государства собирается возродить «советскую империю».

Кроме того, страны Запада начали обсуждать возможность введения новых санкций против Москвы.

Великобритания сегодня приняла решение о введении ограничений для пяти российских банков и некоторых физических лиц.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, заявил об остановке сертификации «Северного потока-2», без которой российский газопровод не может быть введен в эксплуатацию.

Ранее страны «Большой Семерки» заявляли о готовности ввести коллективные экономические санкции против РФ.