Еврокомиссия предложила ввести против России четыре блока санкций

Еврокомиссия предложила Совету ЕС утвердить пакет санкций против России, который будет состоять из четырех блоков. Об этом говорится в распространенном во вторник совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарля Мишеля, сообщает ТАСС.

Меры, принятые против РФ, будут разделены на четыре группы: персональные санкции против лиц, «связанных с принятием решения о признании ДНР и ЛНР», санкции против банков, финансирующих российских военных и другие операции на Донбассе, ограничения доступа РФ и российского правительства к европейскому финансовому рынку, ограничения «торговли с отколовшимися [от Украины] регионами».

По информации издания Bloomberg, Евросоюз планирует ввести санкции против российской госкорпорации ВЭБ. РФ, банка «Россия» и Промсвязьбанка.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об остановке сертификации «Северного потока-2», без которой российский газопровод не может быть введен в эксплуатацию.

Накануне Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик. После этого страны Запада начали обсуждать возможность введения новых санкций против России.