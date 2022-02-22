Германия остановила сертификацию «Северного потока — 2»

Правительство Германии приняло решение прервать сертификацию проекта «Северный поток — 2». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, сообщает ТАСС.

«Ситуация сегодня кардинально иная, и поэтому мы в свете недавнего развития событий должны ее заново оценить, впрочем, и в том, что касается "Северного потока — 2". Я попросил сегодня Минэкономики отозвать из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности», — сказал глава немецкого Правительства.

При этом Шольц напомнил, что без сертификации газопровод не сможет работать.

Канцлер Германии также подчеркнул, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР нарушает международное право и действия Москвы не останутся без последствий.

Вместе с тем, по словам политика, Германия по-прежнему считает важным «нормандский формат» и продолжит работать с ним вместе с Францией.

«Данный формат, как и прежде, важен, Президент [Франции Эмманюэль] Макрон и я внимательно обсудили [и решили], что мы хотим использовать данную платформу дальше. Мы согласовали это с украинским Президентом [Владимиром Зеленским]», — пояснил он.

После недавних переговоров с Олафом Шольцем в Москве Президент РФ Владимир Путин заметил, что газопровод «Северный поток — 2» полностью готов к работе с декабря 2021 год,а и всё это время ожидает лишь решения немецкого регулятора. По его словам, цель российского газопровода — укрепить энергобезопасность в Европе, причем проект лишен всякой политической окраски.