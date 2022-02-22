Великобритания введет санкции против пяти банков России

Против пяти российских банков будут введены санкции, объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в парламенте. Об этом сообщает «Интерфакс».

Издание Bloomberg написало о том, что к перечню финансовых организаций, которые попадают под «ограничительные меры» относятся банк «Россия», Промсвязьбанк, Индустриальный сберегательный банк, Черноморский банк развития и реконструкции (the Black Sea Bank) и Генбанк.

В Великобритании все их активы будут заморожены. Кроме того, совладельцам ООО «РТ-Инвест» и СМП-Банка братьям Аркадию и Борису Ротенбергам, а также владельцу инвестиционной компании Volga Grouр Геннадию Тимченко будет закрыт въезд в Великобританию.

Вчера Президент РФ по просьбе глав самопровозглашенных республик Донбасса принял решение признать их суверенитет и подписал соответствующие указы.

После этого в СМИ начали появляться заявления, что глава российского государства собирается возродить «советскую империю».

Кроме того, страны Запада начали обсуждать возможность введения новых санкций против Москвы. В МИД РФ в свою очередь заявили, что Россия не боится возможных ограничительных мер.