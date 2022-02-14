Страны G7 заявили, что готовы ввести санкции против РФ в случае эскалации вокруг Украины

В случае любых попыток со стороны России к военным действиям на Украине страны «Большой Семерки» (Group of Seven) готовы немедленно ввести коллективные экономические санкции против РФ. Об этом сообщается в заявлении министров финансов стран G7, опубликованном на сайте Правительства Великобритании.

Отмечается, что основной задачей объединения является деэскалация конфликта, но на любое агрессивное действие России последует незамедлительный скоординированный ответ.

«Однако мы повторяем, что, в частности, любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет встречена быстрым, скоординированным и решительным ответом. Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь масштабные и немедленные последствия для российской экономики», –сказано в тексте заявления.

Министры финансов «большой семерки» также подчеркнули, что будут внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации и продолжат оказывать экономическую поддержку Украине.

Последние недели напряжение вокруг ситуации с Украиной усилилось. Западные СМИ передают различные сведения о том, что Россия якобы готовится к эскалации военного конфликта.

В связи с этим многие страны эвакуируют своих дипломатов из Киева и призывают граждан воздержаться от поездок в Украину.

Россия, неоднократно заявлявшая, что не собирается «проявлять агрессию по отношению к кому-либо», в свою очередь, заявила об оптимизации работы своих учреждений, расположенных на украинской территории, чтобы избежать информационных провокаций.

Ранее Президент РФ Владимир Путин обвинил власти Украины в попытках «демонтажа» Минских соглашений.