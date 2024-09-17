Беларусь рассчитывает получить статус партнера БРИКС по итогам саммита в Казани

Флаг Беларуси

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Беларусь планирует получить статус партнера БРИКС на предстоящем саммите организации, который пройдет в Казани. Об этом рассказал министр иностранных дел РБ Максим Рыженков в интервью Первому информационному телеканалу.

«Отрабатывается вопрос нашего вступления в БРИКС в качестве партнера. Сегодня мы встречались с новым послом Китая (Чжаном Вэньчуанем — прим. Т-и). Он поделился с нами информацией, что уже консенсус достигнут в отношении того, каким будет статус партнера», — заметил дипломат (цитата по агентству «Прайм»).

«Теперь нам надо уже более активно работать с государствами — членами организации, чтобы этот статус на саммите БРИКС, который будет в Казани, где наш Президент [Александр Лукашенко] будет принимать участие, был нам предоставлен», — добавил он.

Ранее планы Беларуси получить новый статус в БРИКС по итогам саммита в Казани анонсировал Сергей Алейник, занимавший тогда пост главы МИД РБ.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей. Лидеры более чем 20 стран уже подтвердили свое участие в саммите.