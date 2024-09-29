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Делегация Гвинеи-Бисау приедет на саммит БРИКС в Казани
Гвинея-Бисау приглашена на саммит БРИКС, который состоится в Казани, ее делегация приедет на мероприятие. Об этом заявил министр иностранных дел западноафриканской страны Карлос Перейра, сообщает РИА Новости.
«Да», — сказал дипломат, отвечая на вопрос, получила ли Гвинея-Бисау приглашение на предстоящий саммит. Вместе с тем он уточнил, что уровень участия пока не определен.
«Я не знаю, не могу сказать сейчас, на каком уровне [ожидается участие в саммите], но мы будем присутствовать», — заверил министр.
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посещал Казань в мае этого года. Раис Татарстана Рустам Минниханов тогда предложил создать рабочую группу по сотрудничеству Татарстана и Гвинеи-Бисау.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.
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