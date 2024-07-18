Лукашенко примет участие в саммите БРИКС в Казани

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что примет участие в саммите БРИКС, который состоится в октябре в Казани. О планах президента Белорусии рассказал министр иностранных дел республики Максим Рыженков.

«Это будет полноформатное его (Лукашенко) там (на саммите БРИКС) участие с учетом встреч еще и на двустороннем треке», - цитирует спикера ТАСС.

Рыженков также сообщил, что в рамках БРИКС работают над юридическим закреплением термина «партнер» или «наблюдатель» при объединении. Он выразил надежду на то, что к началу саммита в Казани эти термины окончательно сформулируют.

Спикер пояснил, что, учитывая проведенные ранее переговоры, члены БРИКС договорились о включении Республики Беларусь в список первых партнеров этой организации. Ожидается, что общее количество партнеров будет не больше 10.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице республики с 22 по 24 октября. Принять участие в мероприятии планируют около 30 делегаций. Как ранее подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.

Ожидается участие Президента России Владимира Путина, Председателя КНР Си Цзиньпина, Премьер-министра Индии Нарендры Моди, Президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы, Президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосы, Президента Ирана Масуда Пезешкиана, Президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и других.

Тем временем власти Казани активно продолжают готовить город к проведению данного мероприятия. Так, на вокзале Казани перед саммитом БРИКС откроют бизнес-зал. Также на вокзалах «Казань» и «Казань-2» модернизируют технические средства транспортной безопасности. Такая подготовка обойдется в 350 млн рублей.