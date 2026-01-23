Меценаты, аварийные памятники и «эксперт-киллер»: как комитет Гущина подвел итоги-2025

В Татарстане меняют подход к культурному наследию: если раньше речь шла о сохранении, то теперь – об управлении. За год число объектов выросло до 2026, инвестиции достигли рекордных 5,6 млрд рублей, сообщили на заседании коллегии Комитета ОКН РТ. В то же время Лейла Фазлеева заявила, что берет на личный контроль ситуацию с аварийными объектами.





Иван Гущин: «2025 год стал переломным – мы вышли на беспрецедентный уровень инвестиций в размере 5,6 млрд рублей»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Объектов культурного наследия в Татарстане уже больше 2 тысяч

Итоги работы Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия в 2025 году подвели сегодня на заседании коллегии ведомства в Национальной библиотеке республики. Встреча началась с показа видео «Мосты через время». Его основная мысль: сохранять и оберегать памятники прошлого нужно для будущего.

Что же было сделано в прошлом году? Число объектов культурного наследия выросло до 2026 к началу этого года. В реестре числится более 470 объектов федерального значения, почти 1,2 тыс. – регионального и 357 местного значения. Для сравнения: год назад объектов культурного наследия в республике было 1888.

«2025 год стал переломным – мы вышли на беспрецедентный уровень инвестиций (в объекты культурного наследия, – прим. Т-и) в размере 5,6 млрд рублей», – заявил председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана Иван Гущин.

Он отметил, что почти половину средств вложили меценаты.

«Считаю, что это некая модель успеха», – подчеркнул Гущин.

Последний мониторинг комитета показал, что 184 объекта культурного наследия находятся в неудовлетворительном состоянии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Гущин обратился к собственникам исторических объектов, которые годами находятся в аварийном состоянии

Увы, последний мониторинг комитета показал, что 184 объекта культурного наследия находятся в неудовлетворительном состоянии. Из них 43 – в муниципальной собственности и потенциально готовы к вовлечению в оборот.

С февраля 2024 года 34 объекта были выведены из аварийного состояния и получили вторую жизнь, но Гущин поручил ускорить эту работу в разы.

«Федеральным центром поставлена жесткая задача – до конца 2026 года передать инвесторам аварийные объекты для приведения их в порядок до 2030 года», – сказал он.

Председатель комитета также обратился к собственникам 77 объектов культурного наследия, которые находятся в частных руках и годами пребывают в аварийном состоянии. Гущин пригрозил штрафами и более жесткими мерами, вплоть до принудительного изъятия.

«Наше обращение к нерадивым собственникам прямое: «Если не хотите сохранять – не имеете права разрушать», – сказал он.

В прошлом году завершена реставрация храма-памятника на реке Казанке Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

От сохранения – к управлению наследием

В прошлом году завершена реставрация храма-памятника на реке Казанке. Объект федерального значения восстановлен при участии московских и казанских специалистов. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил точность воссоздания деталей и значение памятника для России.

В Казани также закончились работы во флигеле усадьбы Боратынских, которому по архивным фотографиям вернули исторический облик. Продолжается реставрация Петропавловского собора, где в прошлом году восстановили уникальную настенную живопись.

В Татарстане продолжились работы по сохранению объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. По Казанскому Кремлю утверждены проекты реставрации прясел. На объектах в Болгаре выполнены ежегодные поддерживающие работы.

«Подводя итог нашей совместной работы в 2025 году, видим главное: мы совершили переход от сохранения к управлению наследием. В 2026 году эта работа получит новое воплощение в конкретных проектах», – сказал Гущин.

Здание Александровского детского приюта в Казани планируют передать Центру поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Какие исторические объекты получат вторую жизнь в 2026 году

В этом году планируется передать здание Александровского детского приюта в Казани (Дом ученых на Бутлерова) Центру поддержки участников СВО «Защитники Отечества».



Также в этом году на Архангельском кладбище предполагается отремонтировать и благоустроить захоронения советских воинов.

Здание земской управы в Буинске адаптируют для размещения в нем Управления образования муниципалитета, а Дом Латыпова Кадыра в Апастово превратится в Дом дружбы народов. В Мамадыше продолжится реставрация Дома Щербакова за счет федеральных средств.

«Наша стратегическая цель остается неизменной – превратить наследие из объекта заботы в актив для развития республики», – заключил Гущин.

Дамир Фаттахов: «Сегодня в Бугульме нет бесхозных исторических объектов. Каждый дом, каждое здание, представляющее историческую ценность, взято на контроль» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фаттахов хочет сделать исторические объекты в Бугульме магнитом для туристов

Глава Бугульминского района РТ и мэр Бугульмы Дамир Фаттахов поделился успехами работы с историческими объектами в городе. Там создан отдельный проектный офис, сформирована дорожная карта.

«Благодаря такому подходу мы пришли к тому, что сегодня в Бугульме нет бесхозных исторических объектов. Каждый дом, каждое здание, представляющее историческую ценность, взято на контроль и находится в фокусе нашего внимания», – подчеркнул Фаттахов.

По его словам, в черте города находятся 52 исторических объекта. «Целая улица Ленина, на которой что ни объект, то объект культурного наследия с уникальной купеческой и дворянской историей», – сказал мэр.

Есть уникальные памятники в сельских поселениях, и Фаттахов надеется, что удастся сделать их популярными среди туристов Татарстана и России в целом.

«Этот бесценный пласт истории мы хотим не просто законсервировать, а сделать живым драйвером развития», – заявил он.

Фаттахов напомнил, что в 2031 году Бугульма отметит 250-летний юбилей. Он считает, что достойным подарком для города станет ухоженная историческая среда, которая будет основой для комфортной жизни, увеличит туристическую привлекательность, станет предметом инвестиций.

В 2031 году Бугульма отметит 250-летний юбилей Фото: bugulma.tatarstan.ru

Инвесторов поджидают серьезные затраты при работе с историческими объектами

Фаттахов сказал о двух загвоздках. Первая – инвесторы готовы приводить в порядок исторические объекты, но это влечет дополнительные затраты на подведение коммуникаций, строительство дорог, благоустройство. Если у инвестора нет денег на это, то любой проект ревитализации в буквальном смысле обречен, отметил Фаттахов.

«Даже купив объект всего за рубль, потенциальный инвестор сталкивается с целым клубком проблем и вызовов, начиная с жестких регламентов по соблюдению охранных требований и заканчивая, безусловно, колоссальными бюджетами на реализацию проекта», – сказал градоначальник.

Он считает, что модернизация инженерной инфраструктуры – это системный вопрос, который требует отдельного решения на уровне руководства республики.

Вторая сложность кроется в работе с комплексными объектами, когда на одной территории есть как объекты культурного наследия, так и ничем не примечательные здания, нуждающиеся в ремонте.

«И как быть в этой ситуации? Реставрировать только памятники, которые мы можем отдать за рубль, а остальные сносить либо отдавать с аукциона или искать комплексное решение по ревитализации всей территории в целом? Следует ли продавать объект единым лотом или дробить его на несколько земельных участков и несколько лотов?» – обратился к присутствующим Фаттахов.

Он заявил, что обсудил вопрос с депутатами Госдумы до начала коллегии и те обещали помочь.

Степан Новиков рассказал, что одно из направлений работы ВООПИиК РТ – это мониторинг экспертизы, которая публикуется на сайте Комитета по охране ОКН Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Незапланированное выступление возмущенного председателя ВООПИиК РТ

Разнообразие в отчеты чиновников внес председатель Татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Степан Новиков. Его имени в повестке заседания не было, а он сам сказал, что узнал о выступлении лишь два часа назад, но, тем не менее, успел подготовить презентацию.

Накануне появилась информация, что Комитет по охране ОКН отказал Обществу по охране памятников Татарстана в участии в коллегии. Из-за этого организация от имени Новикова направила письмо на почту вице-премьера Татарстана Лейлы Фазлеевой, в котором пожаловалась, что ее представителям не дают слова на совещании. Видимо, это помогло.

Новиков рассказал, что одно из направлений работы отделения – это мониторинг экспертизы, которая публикуется на сайте Комитета по охране ОКН. Так, например, обработаны полсотни экспертиз эксперта по фамилии Мартынов. Он пришел к выводу, что есть объекты, утраченные уже в двухтысячные годы, и на их месте уже построены новые здания.

Но организация во главе с Новиковым обнаружила, что на месте шести объектов, о которых писал Мартынов, ничего не построено и там можно воссоздать утраченные объекты. Об этом, со слов Новикова, было написано в письме в комитет Гущина, в ответ на который пришел «достаточно формальный» отказ.

Председатель татарстанского отделения также сказал о снятии статуса с дома Вахитова. «Эксперт Мартынов, видимо, не знает, что центральный район Казани носит его имя, что самая большая скульптура в городе посвящена Вахитову», – заявил Новиков.

Он назвал Мартынова «экспертом-киллером» и заявил, что ВООПИиК будет ходатайствовать о его исключении из реестра экспертов.

«Мы за три дня обработали эти экспертизы и нашли больше материала, чем эксперт Мартынов», – сказал Новиков.

«Мы со своей стороны готовы к самому тесному взаимодействию. Общественная сила нам сегодня очень важна и актуальна», – заявил Гущин после выступления общественника.

Рифкат Минниханов рассказал о совместных проектах Академии наук РТ и Комитета по охране ОКН Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане выпустят десятитомное собрание сочинений Шигабутдина Марджани

В заседании коллегии также принял участие президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов. Он рассказал о совместных проектах Академии и Комитета по охране ОКН. Сейчас стоит задача включить выявленные памятники археологии в единый государственный реестр.

«Здесь мы видим необходимость системной работы с комитетом – от научных изысканий до подготовки правового обоснования и комплекса процедур. В 2025 году Институт археологии обследовал 38 объектов в районах республики, в том числе по договорам с комитетом. Это эффективный формат партнерского взаимодействия «Заказчик – научный исполнитель», который важно и дальше развивать», – считает Рифкат Минниханов.

Он заявил, что продолжится работа на знаковых объектах республики – это исторический центр Казани, Болгарское городище и древняя столица Биляр.

Минниханов напомнил, что в 2026 году Казань выбрана культурной столицей исламского мира. К этому событию готовится издание десятитомного академического собрания сочинений татарского богослова и просветителя Шигабутдина Марджани, что позволит по-новому открыть его наследие миру, подчеркнет вклад татарской мысли в мировую исламскую цивилизацию.

Лейла Фазлеева: «Все сидящие в зале абсолютно точно понимают, что реставрация социально значимых объектов – это наша ответственность перед жителями Республики Татарстан» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фазлеева взяла работу с аварийными историческими объектами под личный контроль

Вице-премьер Лейла Фазлеева высказалась о 184 объектах культурного наследия, которые находятся в аварийном состоянии.

«184 – это не финал, у нас с вами в ходе инвентаризации объекты будут прибавляться, а раз будут прибавляться, то, соответственно, проблемы в этом ключе будут также добавляться. Правительством Российской Федерации обозначены очень жесткие рамки выполнения данной инвентаризации и результатов работы субъектов Российской Федерации по этому направлению», – подчеркнула она.

В связи с этим Фазлеева заявила, что берет вопрос на личный ежеквартальный контроль с заслушиванием сотрудников комитета и глав муниципальных районов.

Комитету она поручила обеспечить ежеквартальный мониторинг ситуации с бесхозными объектами с привлечением глав районов.

Еще одна задача – усилить контроль за расходами при реставрации социально значимых объектов, избегать дорогостоящих и необоснованных решений, держать под личным контролем глав районов.

«Все сидящие в зале абсолютно точно понимают, что реставрация социально значимых объектов – это наша ответственность перед жителями Республики Татарстан не только с точки зрения объекта как такового, яркого, красивого, созидательного, но и показатель финансовой дисциплины», – сказала Фазлеева.

Она также похвалила Дамира Фаттахова за активную работу и личную вовлеченность в процессы, которые связаны с объектами культурного наследия в районе. Вице-премьер предложила другим главам брать с него пример.