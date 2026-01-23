Меценаты, аварийные памятники и «эксперт-киллер»: как комитет Гущина подвел итоги-2025
В Татарстане меняют подход к культурному наследию: если раньше речь шла о сохранении, то теперь – об управлении. За год число объектов выросло до 2026, инвестиции достигли рекордных 5,6 млрд рублей, сообщили на заседании коллегии Комитета ОКН РТ. В то же время Лейла Фазлеева заявила, что берет на личный контроль ситуацию с аварийными объектами.
Объектов культурного наследия в Татарстане уже больше 2 тысяч
Итоги работы Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия в 2025 году подвели сегодня на заседании коллегии ведомства в Национальной библиотеке республики. Встреча началась с показа видео «Мосты через время». Его основная мысль: сохранять и оберегать памятники прошлого нужно для будущего.
Что же было сделано в прошлом году? Число объектов культурного наследия выросло до 2026 к началу этого года. В реестре числится более 470 объектов федерального значения, почти 1,2 тыс. – регионального и 357 местного значения. Для сравнения: год назад объектов культурного наследия в республике было 1888.
«2025 год стал переломным – мы вышли на беспрецедентный уровень инвестиций (в объекты культурного наследия, – прим. Т-и) в размере 5,6 млрд рублей», – заявил председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана Иван Гущин.
Он отметил, что почти половину средств вложили меценаты.
«Считаю, что это некая модель успеха», – подчеркнул Гущин.
Гущин обратился к собственникам исторических объектов, которые годами находятся в аварийном состоянии
Увы, последний мониторинг комитета показал, что 184 объекта культурного наследия находятся в неудовлетворительном состоянии. Из них 43 – в муниципальной собственности и потенциально готовы к вовлечению в оборот.
С февраля 2024 года 34 объекта были выведены из аварийного состояния и получили вторую жизнь, но Гущин поручил ускорить эту работу в разы.
«Федеральным центром поставлена жесткая задача – до конца 2026 года передать инвесторам аварийные объекты для приведения их в порядок до 2030 года», – сказал он.
Председатель комитета также обратился к собственникам 77 объектов культурного наследия, которые находятся в частных руках и годами пребывают в аварийном состоянии. Гущин пригрозил штрафами и более жесткими мерами, вплоть до принудительного изъятия.
«Наше обращение к нерадивым собственникам прямое: «Если не хотите сохранять – не имеете права разрушать», – сказал он.
От сохранения – к управлению наследием
В прошлом году завершена реставрация храма-памятника на реке Казанке. Объект федерального значения восстановлен при участии московских и казанских специалистов. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил точность воссоздания деталей и значение памятника для России.
В Казани также закончились работы во флигеле усадьбы Боратынских, которому по архивным фотографиям вернули исторический облик. Продолжается реставрация Петропавловского собора, где в прошлом году восстановили уникальную настенную живопись.
В Татарстане продолжились работы по сохранению объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. По Казанскому Кремлю утверждены проекты реставрации прясел. На объектах в Болгаре выполнены ежегодные поддерживающие работы.
«Подводя итог нашей совместной работы в 2025 году, видим главное: мы совершили переход от сохранения к управлению наследием. В 2026 году эта работа получит новое воплощение в конкретных проектах», – сказал Гущин.
Какие исторические объекты получат вторую жизнь в 2026 году
В этом году планируется передать здание Александровского детского приюта в Казани (Дом ученых на Бутлерова) Центру поддержки участников СВО «Защитники Отечества».
Также в этом году на Архангельском кладбище предполагается отремонтировать и благоустроить захоронения советских воинов.
Здание земской управы в Буинске адаптируют для размещения в нем Управления образования муниципалитета, а Дом Латыпова Кадыра в Апастово превратится в Дом дружбы народов. В Мамадыше продолжится реставрация Дома Щербакова за счет федеральных средств.
«Наша стратегическая цель остается неизменной – превратить наследие из объекта заботы в актив для развития республики», – заключил Гущин.
Фаттахов хочет сделать исторические объекты в Бугульме магнитом для туристов
Глава Бугульминского района РТ и мэр Бугульмы Дамир Фаттахов поделился успехами работы с историческими объектами в городе. Там создан отдельный проектный офис, сформирована дорожная карта.
«Благодаря такому подходу мы пришли к тому, что сегодня в Бугульме нет бесхозных исторических объектов. Каждый дом, каждое здание, представляющее историческую ценность, взято на контроль и находится в фокусе нашего внимания», – подчеркнул Фаттахов.
По его словам, в черте города находятся 52 исторических объекта. «Целая улица Ленина, на которой что ни объект, то объект культурного наследия с уникальной купеческой и дворянской историей», – сказал мэр.
Есть уникальные памятники в сельских поселениях, и Фаттахов надеется, что удастся сделать их популярными среди туристов Татарстана и России в целом.
«Этот бесценный пласт истории мы хотим не просто законсервировать, а сделать живым драйвером развития», – заявил он.
Фаттахов напомнил, что в 2031 году Бугульма отметит 250-летний юбилей. Он считает, что достойным подарком для города станет ухоженная историческая среда, которая будет основой для комфортной жизни, увеличит туристическую привлекательность, станет предметом инвестиций.
Инвесторов поджидают серьезные затраты при работе с историческими объектами
Фаттахов сказал о двух загвоздках. Первая – инвесторы готовы приводить в порядок исторические объекты, но это влечет дополнительные затраты на подведение коммуникаций, строительство дорог, благоустройство. Если у инвестора нет денег на это, то любой проект ревитализации в буквальном смысле обречен, отметил Фаттахов.
«Даже купив объект всего за рубль, потенциальный инвестор сталкивается с целым клубком проблем и вызовов, начиная с жестких регламентов по соблюдению охранных требований и заканчивая, безусловно, колоссальными бюджетами на реализацию проекта», – сказал градоначальник.
Он считает, что модернизация инженерной инфраструктуры – это системный вопрос, который требует отдельного решения на уровне руководства республики.
Вторая сложность кроется в работе с комплексными объектами, когда на одной территории есть как объекты культурного наследия, так и ничем не примечательные здания, нуждающиеся в ремонте.
«И как быть в этой ситуации? Реставрировать только памятники, которые мы можем отдать за рубль, а остальные сносить либо отдавать с аукциона или искать комплексное решение по ревитализации всей территории в целом? Следует ли продавать объект единым лотом или дробить его на несколько земельных участков и несколько лотов?» – обратился к присутствующим Фаттахов.
Он заявил, что обсудил вопрос с депутатами Госдумы до начала коллегии и те обещали помочь.
Незапланированное выступление возмущенного председателя ВООПИиК РТ
Разнообразие в отчеты чиновников внес председатель Татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Степан Новиков. Его имени в повестке заседания не было, а он сам сказал, что узнал о выступлении лишь два часа назад, но, тем не менее, успел подготовить презентацию.
Накануне появилась информация, что Комитет по охране ОКН отказал Обществу по охране памятников Татарстана в участии в коллегии. Из-за этого организация от имени Новикова направила письмо на почту вице-премьера Татарстана Лейлы Фазлеевой, в котором пожаловалась, что ее представителям не дают слова на совещании. Видимо, это помогло.
Новиков рассказал, что одно из направлений работы отделения – это мониторинг экспертизы, которая публикуется на сайте Комитета по охране ОКН. Так, например, обработаны полсотни экспертиз эксперта по фамилии Мартынов. Он пришел к выводу, что есть объекты, утраченные уже в двухтысячные годы, и на их месте уже построены новые здания.
Но организация во главе с Новиковым обнаружила, что на месте шести объектов, о которых писал Мартынов, ничего не построено и там можно воссоздать утраченные объекты. Об этом, со слов Новикова, было написано в письме в комитет Гущина, в ответ на который пришел «достаточно формальный» отказ.
Председатель татарстанского отделения также сказал о снятии статуса с дома Вахитова. «Эксперт Мартынов, видимо, не знает, что центральный район Казани носит его имя, что самая большая скульптура в городе посвящена Вахитову», – заявил Новиков.
Он назвал Мартынова «экспертом-киллером» и заявил, что ВООПИиК будет ходатайствовать о его исключении из реестра экспертов.
«Мы за три дня обработали эти экспертизы и нашли больше материала, чем эксперт Мартынов», – сказал Новиков.
«Мы со своей стороны готовы к самому тесному взаимодействию. Общественная сила нам сегодня очень важна и актуальна», – заявил Гущин после выступления общественника.
В Татарстане выпустят десятитомное собрание сочинений Шигабутдина Марджани
В заседании коллегии также принял участие президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов. Он рассказал о совместных проектах Академии и Комитета по охране ОКН. Сейчас стоит задача включить выявленные памятники археологии в единый государственный реестр.
«Здесь мы видим необходимость системной работы с комитетом – от научных изысканий до подготовки правового обоснования и комплекса процедур. В 2025 году Институт археологии обследовал 38 объектов в районах республики, в том числе по договорам с комитетом. Это эффективный формат партнерского взаимодействия «Заказчик – научный исполнитель», который важно и дальше развивать», – считает Рифкат Минниханов.
Он заявил, что продолжится работа на знаковых объектах республики – это исторический центр Казани, Болгарское городище и древняя столица Биляр.
Минниханов напомнил, что в 2026 году Казань выбрана культурной столицей исламского мира. К этому событию готовится издание десятитомного академического собрания сочинений татарского богослова и просветителя Шигабутдина Марджани, что позволит по-новому открыть его наследие миру, подчеркнет вклад татарской мысли в мировую исламскую цивилизацию.
Фазлеева взяла работу с аварийными историческими объектами под личный контроль
Вице-премьер Лейла Фазлеева высказалась о 184 объектах культурного наследия, которые находятся в аварийном состоянии.
«184 – это не финал, у нас с вами в ходе инвентаризации объекты будут прибавляться, а раз будут прибавляться, то, соответственно, проблемы в этом ключе будут также добавляться. Правительством Российской Федерации обозначены очень жесткие рамки выполнения данной инвентаризации и результатов работы субъектов Российской Федерации по этому направлению», – подчеркнула она.
В связи с этим Фазлеева заявила, что берет вопрос на личный ежеквартальный контроль с заслушиванием сотрудников комитета и глав муниципальных районов.
Комитету она поручила обеспечить ежеквартальный мониторинг ситуации с бесхозными объектами с привлечением глав районов.
Еще одна задача – усилить контроль за расходами при реставрации социально значимых объектов, избегать дорогостоящих и необоснованных решений, держать под личным контролем глав районов.
«Все сидящие в зале абсолютно точно понимают, что реставрация социально значимых объектов – это наша ответственность перед жителями Республики Татарстан не только с точки зрения объекта как такового, яркого, красивого, созидательного, но и показатель финансовой дисциплины», – сказала Фазлеева.
Она также похвалила Дамира Фаттахова за активную работу и личную вовлеченность в процессы, которые связаны с объектами культурного наследия в районе. Вице-премьер предложила другим главам брать с него пример.