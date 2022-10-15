Глава Киевской областной военной администрации сообщил о ракетном ударе

Киевская область Украины подверглась ракетному удару. Об этом заявил глава областной военной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.

«Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв», — написал чиновник. Позднее Кулеба уточнил, что удар был нанесен около 7 часов утра и что жертв и разрушений в результате этой атаки нет.

До этого в столице Украины Киеве и ряде областей страны, в том числе Николаевской, Одесской, Полтавской и Сумской, была объявлена воздушная тревога.

Upd (10.22): По информации «Укрэнерго», в результате удара пострадал объект энергетической инфраструктуры. Telegram-канал компании предупреждает, что возможны веерные отключения электричества.

Российские ракетные удары по территории Украины участились в понедельник, 10 октября. Президент РФ Владимир Путин объяснил их реакцией на произошедший ранее подрыв Крымского моста, в совершении которого ФСБ обвинила украинские спецслужбы.

Постепенно интенсивность атак уменьшилась. В пятницу, 14 октября, Путин сказал, что не видит необходимости в продолжении массированных ударов по Украине.