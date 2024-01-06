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Глава Госкомитета РТ по биоресурсам исполнил желание юного жителя Казани
В рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков исполнил мечту семилетнего Алихану из Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Юный казанец увлекается спортом, для занятий ему была необходима боксерская груша, и он давно мечтал о ней. Сделать заветное желание реальностью маленькому спортсмену помог глава природоохранного ведомства.
«Елка желаний» — это традиционная новогодняя акция, в которой могут принять участие все желающие. Ранее в ее рамках Президент России Владимир Путин помог девочке попробовать себя в роли ведущей новостей, а мальчику — посетить Эрмитаж.
В свою очередь Раис Татарстана Рустам Минниханов исполнил мечту юных татарстанцев встретиться с игроками хоккейной команды «Ак Барс» и передал подарок для мальчика из Лисичанска. А в Правительстве РФ маленькому фанату ралли-рейдов помогли побывать на базе команды «КАМАЗ-мастер».
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