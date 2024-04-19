Глава ГИБДД: «Если ваш близкий в дороге, будьте с ним на связи – засыпают и погибают»

Рустем Гарипов привел печальную статистику: с начала апреля на дорогах республики погибли 17 человек, 9 из них за эту неделю

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Только за вчера и сегодня произошли два смертельных ДТП, в которых погибли пять человек»

Череда смертельных ДТП стала причиной внеплановой встречи главного госавтоинспектора Татарстана Рустема Гарипова с представителями СМИ. С начала апреля на дорогах республики погибли 17 человек, 9 из них за эту неделю. О причинах страшных трагедий сегодня говорили на пресс-конференции в «Татар-информе».

Буквально в конце марта на подобной пресс-конференции Рустем Гарипов призывал водителей и пешеходов быть ответственными и внимательными. Тогда он привел статистику – на 27 марта в дорожных авариях погибли 63 человека, всего же в республике произошло 549 ДТП с пострадавшими. Не прошло и месяца, как эта страшная статистика значительно увеличилась: на сегодня на дорогах Республики Татарстан произошло 698 ДТП, в которых погибли 85 человек и 859 получили травмы.

«Наша основная задача – еще раз поговорить о безопасности дорожного движения. К сожалению, череда дорожно-транспортных происшествий, которые произошли в Татарстане, нам говорит о том, что об этом нужно постоянно говорить. Постоянно напоминать и доводить до наших граждан, какие основные ошибки допускаются на дорогах республики», – рассказал начальник УГИБДД МВД по РТ.

Только за вчера и сегодня произошли два смертельных ДТП. В одном из них погибли два человека, в другом – три.

«Сегодня утром в Бугульминском районе Татарстана автомобиль выезжает на полосу встречного движения, совершает столкновение с другим легковым автомобилем, в результате чего три человека погибли», – отметил Рустем Гарипов.

Одна из причин трагических ДТП в Татарстане в том, что водители засыпают за рулем Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Смертельная авария произошла в километре от экипажа ДПС»

Причиной смертельной трагедии накануне тоже стал выезд на встречку. На трассе под Зеленодольском Mercedes выехал на полосу встречного движения и влетел в «Ниву», которая собиралась повернуть налево. Погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля.

«Мы усилились и нарядами ДПС. Этот автомобиль Mercedes проехал наряд ДПС, который работал по пресечению таких нарушений, как выезд на полосу встречного движения. В километре от этого экипажа произошла данная авария. Другое ДТП, которое произошло в Нурлатском районе, – водитель выезжает на встречную полосу, совершает столкновение. Три человека погибли на месте. Двое в тяжелом состоянии. Погибший водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Хочу донести до всех: элементарное соблюдение правил дорожного движения спасает жизнь», – рассказал Рустем Гарипов.

Главный госавтоинспектор подчеркнул, что одна из причин трагических ДТП в Татарстане в том, что водители засыпают за рулем.

«Почувствовали усталость, утомленность – нужно остановиться, отдохнуть. Вне зависимости от того, сколько это займет времени. Нужно доносить до водителей, что это поможет сохранить ему жизнь. Когда выезжают ваши родственники в дорогу, нужно держать с ними связь. Прошу беспокоиться об этом, о том, чтобы они не заснули за рулем. Секундное дело – и, к сожалению, мы теряем людей. В сегодняшней аварии в Бугульминском районе, по предварительным данным, водитель не пытался пойти на обгон, а просто уснул», – обратил внимание Рустем Гарипов.

За этот год по вине пьяных водителей погибли три человека, это на 15 человек меньше, чем в прошлом году Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«На дорогах нашей республики пьяных водителей не должно быть»

Еще одна беда – пьяные водители. По их вине погибают и калечатся дети и взрослые.

«Кукморский район, 16 марта. Водитель “Лады” столкнулся с грузовым автомобилем. Скончался», – коротко констатировал Рустем Гарипов.

За этот год по вине пьяных водителей погибли три человека, это на 15 человек меньше, чем в прошлом году, привел статистику начальник УГИБДД МВД по РТ.

«Да, у нас идет снижение таких аварий, но мы должны всегда об этом говорить. Это одна из проблем, и мы должны ее устранять. На дорогах нашей республики пьяных водителей не должно быть. Весенне-летний период наступает, время шашлыков и отдыха, выезда на природу. Я хочу донести до всех, что экипажи ДПС несут службу в круглосуточном режиме и контролируют дороги республики. Но в первую очередь нужно говорить не о том, что их могут задержать, привлечь к ответственности, а о том, что они могут погибнуть и убить, по-другому не могу сказать – они могут убить других граждан», – подчеркнул Рустем Гарипов.

Смертельных ДТП с участием пешеходов в этом году, по статистике ГИБДД, тоже стало больше. На сегодняшний день зафиксировано 17 случаев, что больше по сравнению с таким же периодом прошлого года на шесть аварий.

«Один из примеров – Чистопольский район. 11 апреля, трезвый водитель, исправный автомобиль, едет без нарушений и совершает наезд на пешехода, который был полностью в темной одежде. Если бы на нем был хотя бы один маленький световозвращающий элемент, он остался бы жить. Можно назвать таких пешеходов суицидниками: идет по проезжей части в ночное время суток, должен предполагать, что водитель его не заметит», – отметил начальник УГИБДД МВД по РТ.

В выходные дни будут усилены наряды на дорогах республики Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Усиленный режим работы экипажей ДПС и дополнительные камеры

Рустем Гарипов также обратился к татарстанцам с просьбой не покупать своим детям такие опасные «игрушки», как квадроциклы, скутеры, питбайки и мопеды.

«Если все-таки купили, на детях должна быть полная экипировка. Если они ездят на спортинвентаре, то передвигаться они должны только на специальных площадках и ни в коем случае не выезжать на проезжую часть. К сожалению, в этом году у нас есть погибший в Елабужском районе», – рассказал Рустем Гарипов.

9 апреля на 999-м километре трассы М7 погиб 29-летний водитель мопеда. Сначала его сбил автомобиль, затем водителя отбросило под колеса грузовика. По словам очевидцев, молодой человек ехал с нарушением правил.

«Основная задача – это профилактика безопасности дорожного движения. Это и рейды, в выходные дни будут усилены наряды на дорогах республики: на региональных и федеральных. Сегодня мотопатрули заступили на дороги по всей республике, которые будут работать над пресечением нарушений, связанных с мототранспортом», – отметил Рустем Гарипов.

Кроме того, на дорогах республики уже этим летом появятся новые камеры фото- и видеофиксации нарушений.

«Мы устанавливаем приборы фото- и видеофиксации только на аварийных участках дорог. Там, где установлены эти приборы, водители ездят без нарушений. Мы уверенно говорим, что они останавливают нарушителей. Мы планируем, что в летний период будет установлено дополнительно еще 60 приборов фото- и видеофиксации», – рассказал Рустем Гарипов.