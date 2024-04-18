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На трассе под Зеленодольском в столкновении Maybach и «Нивы» погибли два человека
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На трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск произошло смертельное ДТП. Эту информацию «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
На дороге столкнулись Maybach и «Нива». По предварительным данным, в результате столкновения погибли водитель и пассажир отечественного авто.
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