На трассе под Зеленодольском в столкновении Maybach и «Нивы» погибли два человека

На трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск произошло смертельное ДТП. Эту информацию «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

На дороге столкнулись Maybach и «Нива». По предварительным данным, в результате столкновения погибли водитель и пассажир отечественного авто.