Под Елабугой при столкновении с фурой погиб водитель мопеда

Вчера вечером в Елабужском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель фуры не выбрал безопасную дистанцию и протаранил мопед Alpha, за рулем которого сидел 29-летний мужчина.

Фото: Госавтоинспекция РТ

В результате водитель мопеда погиб на месте. В ведомстве отметили, что ехал он без защитного шлема.