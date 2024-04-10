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Происшествия 10 апреля 2024 09:11

Под Елабугой при столкновении с фурой погиб водитель мопеда

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Вчера вечером в Елабужском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель фуры не выбрал безопасную дистанцию и протаранил мопед Alpha, за рулем которого сидел 29-летний мужчина.

Фото: Госавтоинспекция РТ

В результате водитель мопеда погиб на месте. В ведомстве отметили, что ехал он без защитного шлема.

#смертельное дтп
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