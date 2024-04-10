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Под Елабугой при столкновении с фурой погиб водитель мопеда
Вчера вечером в Елабужском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель фуры не выбрал безопасную дистанцию и протаранил мопед Alpha, за рулем которого сидел 29-летний мужчина.
В результате водитель мопеда погиб на месте. В ведомстве отметили, что ехал он без защитного шлема.
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