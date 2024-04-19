Три человека погибли в лобовом столкновении легковушек под Бугульмой

В Бугульминском районе случилось смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

У поселка Карабаш лоб в лоб столкнулись две «Лады».

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В результате ДТП оба водителя и пассажир Гранты от полученных травм скончались на месте происшествия. Пассажир Калины с различными травмами доставлен в медицинское учреждение.