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Происшествия 19 апреля 2024 07:39

Три человека погибли в лобовом столкновении легковушек под Бугульмой

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В Бугульминском районе случилось смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

У поселка Карабаш лоб в лоб столкнулись две «Лады».

Фото: © «Татар-информ»

В результате ДТП оба водителя и пассажир Гранты от полученных травм скончались на месте происшествия. Пассажир Калины с различными травмами доставлен в медицинское учреждение.

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