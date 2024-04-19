news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Три человека погибли в лобовом столкновении легковушек под Бугульмой
Скопировать ссылку
В Бугульминском районе случилось смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
У поселка Карабаш лоб в лоб столкнулись две «Лады».
В результате ДТП оба водителя и пассажир Гранты от полученных травм скончались на месте происшествия. Пассажир Калины с различными травмами доставлен в медицинское учреждение.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2