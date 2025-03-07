Глава фермерского хозяйства из Татарстана награжден медалью Минобороны

На пленарном заседании XXXVI съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России глава КФХ «Бикчуров Р. А.» из Дрожжановского района Татарстана Равиль Бикчуров был удостоен высокой награды – медали Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества».

В мероприятии приняли участие 850 делегатов и гостей из 70 регионов страны. Торжественная церемония награждения состоялась в присутствии представителей власти, общественных организаций и коллег фермера. Поздравления Равилю Бикчурову прозвучали и от главы Дрожжановского района Марата Гафарова.

«Высокая награда! Гордимся и благодарим за помощь нашим военнослужащим. Равиль Адиевич с первого дня помогает нашим героям – участникам специальной военной операции. Каждая гуманитарная помощь собирается в том числе при его большом вкладе. Равиль Адиевич участвует и в доставке груза», – отметил Марат Гафаров в своей поздравительной речи.

Фермер Бикчуров активно участвует в сборе и доставке шефской помощи военнослужащим. Его вклад не остался незамеченным, что и было отмечено наградой от Министерства обороны.

Присутствующие на съезде представители фермерского сообщества заявили, что пример Равиля Бикчурова – это показатель ответственности и патриотизма сельских тружеников, которые не остаются в стороне в непростые для страны времена.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.