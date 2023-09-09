Глава Евросовета увидел цинизм в бесплатных поставках российского зерна в Африку

Шарль Мишель в 2019 году

Фото: Wikipedia.org

Запланированные Россией бесплатные поставки странам Африки 1 млн тонн зерна представляют собой «пародию на щедрость» и являются образцом цинизма. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, выступая на саммите «Большой двадцатки» в Нью-Дели, сообщает агентство Reuters.

«<…> Россия в пародии на щедрость предлагает африканским странам 1 млн тонн зерна. Какой цинизм и презрение к африканским странам», — сказал еврочиновник, обращаясь к представлявшему Москву на саммите министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

По словам Мишеля, в рамках сделки по вывозу зерна из Украины беднейшие государства получили примерно в 30 раз больше продовольствия, чем предлагает сейчас российская сторона.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова организовать поставки 1 млн т зерна в Турцию для переработки и дальнейшей бесплатной поставки в беднейшие страны мира.

Кроме того, запланирована безвозмездная передача продовольствия напрямую шести африканским государствам: Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрее (речь идет о небольших партиях по 25–50 тыс. тонн зерна).