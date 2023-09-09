Reuters: Эрдоган призывает ряд лидеров G20 выполнить требования России по зерновой сделке

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает ряд лидеров G20 выполнить требования России, чтобы попытаться возобновить сделку. Об этом пишет Reuters.

«Турция просит мировых лидеров облегчить страхование российского экспорта продовольствия и удобрений компанией Lloyd’s of London и вновь подключить Москву к системе международных платежей SWIFT», — говорит автор статьи, ссылаясь на трех турецких чиновников.

Анкара утверждает, что способ возобновить сделку — это ослабить некоторые санкции, которые мешают Москве импортировать сельскохозяйственное оборудование, такое как тракторы или запчасти.

Ранее во время встречи с Эрдоганом в Сочи Президент Владимир Путин подтвердил, что Россия по-прежнему открыта к переговорам по зерновой сделке.