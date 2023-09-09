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Reuters: Эрдоган призывает ряд лидеров G20 выполнить требования России по зерновой сделке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает ряд лидеров G20 выполнить требования России, чтобы попытаться возобновить сделку. Об этом пишет Reuters.
«Турция просит мировых лидеров облегчить страхование российского экспорта продовольствия и удобрений компанией Lloyd’s of London и вновь подключить Москву к системе международных платежей SWIFT», — говорит автор статьи, ссылаясь на трех турецких чиновников.
Анкара утверждает, что способ возобновить сделку — это ослабить некоторые санкции, которые мешают Москве импортировать сельскохозяйственное оборудование, такое как тракторы или запчасти.
Ранее во время встречи с Эрдоганом в Сочи Президент Владимир Путин подтвердил, что Россия по-прежнему открыта к переговорам по зерновой сделке.
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