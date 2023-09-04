Путин: Договоренность России, Турции и Катара по зерну не альтернатива зерновой сделке

Возможное соглашение между Россией, Турцией и Катаром по поставке 1 млн тонн зерна беднейшим странам не станет заменой зерновой сделке. Об этом Президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

«Что касается зерна, то мы не рассматриваем совместную работу с Турцией и, возможно, с Катаром по поставке 1 млн тонн зерна как альтернативу черноморской зерновой сделке», – отметил глава государства, добавив, что в зерновой сделке участвовала и Украина, «у которой есть свои интересы».

Путин подчеркнул, что для России такая инициатива была бы огромным вкладом в решение продовольственных проблем стран Африки.

В августе Bild писал, что Россия, Турция и Катар хотят заключить новое соглашение, которое может заменить зерновую сделку. На форуме «Россия – Африка» Путин анонсировал новые бесплатные поставки зерна в африканские страны, после чего глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обвинил Кремль в том, что он предлагает развивающимся странам дешевое зерно для того, «чтобы сделать их зависимыми».