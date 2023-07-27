Путин анонсировал новые бесплатные поставки зерна в африканские страны

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В этом году в России вновь ожидается рекордный урожай. В ближайшие месяцы она готова возобновить бесплатные поставки зерна нуждающимся странам, заявил на планерном заседании саммита «Россия — Африка» Президент РФ Владимир Путин.

«Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25–50 тыс. тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям», — подчеркнул он.

Президент отметил, что большая часть российских удобрений, заблокированная в зарубежных портах, осталась в руках европейцев. Было вызволено лишь две партии грузов: 20 тыс. тонн отправлено Малави и более 30 – в Кению. «И это несмотря на то, что речь шла о сугубо гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны в принципе распространяться», – заметил Владимир Путин.