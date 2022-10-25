Глава Еврокомиссии назвала целью ЕС конфискацию российских активов в Европе

Цель Европейского Союза — не заморозить, а конфисковать российские активы на территории Европы, но для этого необходима юридическая база. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Берлине, передает ТАСС.

«Безусловно, наша цель не столько заморозить, сколько конфисковать активы, это наша задача. Однако это не так просто с юридической точки зрения. Мы работаем над этим», — подчеркнула фон дер Ляйен, которая принимает участие в конференции доноров международной помощи для Украины.

По словам главы Еврокомиссии, специальная экспертная группа занимается не только инвентаризацией замороженных активов, но и изучением «легальных предпосылок, которые можно использовать для конфискации средств и их направления для восстановления Украины».

«Очень важно помнить, мы защищаем верховенство закона, но это значит, что мы должны следовать верховенству закона, поэтому нам предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания для этого процесса», — добавила еврочиновница.

При этом фон дер Ляйен несколько раз упомянула оценку Всемирного банка от начала сентября, согласно которой на восстановление Украины потребуется более 350 млрд евро. Эта сумма примерно соответствует объему российских активов, замороженных в Евросоюзе и Соединенных Штатах.

Ранее Министерство юстиции США попросило Конгресс узаконить передачу Украине замороженных российских активов. Представитель Кремля Дмитрий Песков отозвался о возможной реализации подобных планов, используя формулировку «чисто бандитизм международный».