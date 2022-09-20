Минюст США попросил Конгресс узаконить передачу замороженных российских активов Украине

Министерство юстиции Соединенных Штатов попросило Конгресс узаконить передачу Украине замороженных российских активов. Об этом заявил глава министерской рабочей группы по применению санкций против РФ Эндрю Адамс, передает РИА Новости.

«Такое предложение позволило бы министерствам юстиции, финансов и Госдепартаменту наладить совместную работу по направлению средств, конфискованных Правительством США, на возмещение ущерба <…> против Украины», — заявил Адамс на слушаниях в Банковском комитете Сената.

Дело в том, что, по словам чиновника, использование замороженных Штатами денежных средств и имущества для возмещения нанесенного Украине ущерба требует внесения поправок в «многочисленные нормативные акты, регулирующие применение конфискуемых фондов».

Ранее СМИ узнали о переговорах властей Украины о передаче им замороженных активов Центрального банка РФ. По оценке министра финансов Антона Силуанова, страны Запада заморозили около 300 млрд из 640 млрд долларов резервов Банка России за рубежом.

Сегодня стало известно, что в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на контролируемой российскими войсками части Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября планируется провести плебисциты о присоединении к России.