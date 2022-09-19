news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
19 сентября 2022  08:20

СМИ узнали о переговорах властей Украины о передаче замороженных активов ЦБ РФ

news_top_970_100

Власти Украины обсуждают со своими союзниками возможность принятия на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции о создании международного механизма, с помощью которого они могли бы получить замороженные странами Запада российские активы. Об этом пишет британская газета The Guardian.

По информации издания, представители украинского Министерства юстиции обсуждали эту проблему с руководством Министерства иностранных дел Великобритании. В аналогичных дискуссиях приняли участие должностные лица Германии, Франции и Европейского Союза, а также помощник министра финансов США Элизабет Розенберг.

Источники газеты рассказали, что Правительство Британии с осторожностью отнеслось к инициативе по конфискации российских активов. Дело в том, что при подобном развитии событий «любые западные активы, хранящиеся за границей, также могут стать жертвой конфискации».

Ранее министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что конфискация активов Центробанка РФ будет незаконной согласно действующему американскому законодательству. Впрочем, некоторые юристы предложили применить Закон о торговле с врагом или Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

Руководство Украины не раз предлагало использовать для восстановления страны после конфликта иностранные средства Банка России, замороженные после введения санкций. По оценке министра финансов РФ Антона Силуанова, страны Запада заморозили около 300 млрд из 640 млрд долларов резервов Центробанка за рубежом.

#санкции против россии
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100