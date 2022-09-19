СМИ узнали о переговорах властей Украины о передаче замороженных активов ЦБ РФ

Власти Украины обсуждают со своими союзниками возможность принятия на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции о создании международного механизма, с помощью которого они могли бы получить замороженные странами Запада российские активы. Об этом пишет британская газета The Guardian.

По информации издания, представители украинского Министерства юстиции обсуждали эту проблему с руководством Министерства иностранных дел Великобритании. В аналогичных дискуссиях приняли участие должностные лица Германии, Франции и Европейского Союза, а также помощник министра финансов США Элизабет Розенберг.

Источники газеты рассказали, что Правительство Британии с осторожностью отнеслось к инициативе по конфискации российских активов. Дело в том, что при подобном развитии событий «любые западные активы, хранящиеся за границей, также могут стать жертвой конфискации».

Ранее министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что конфискация активов Центробанка РФ будет незаконной согласно действующему американскому законодательству. Впрочем, некоторые юристы предложили применить Закон о торговле с врагом или Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

Руководство Украины не раз предлагало использовать для восстановления страны после конфликта иностранные средства Банка России, замороженные после введения санкций. По оценке министра финансов РФ Антона Силуанова, страны Запада заморозили около 300 млрд из 640 млрд долларов резервов Центробанка за рубежом.