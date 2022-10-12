Кремль о рассмотрении G7 передачи Украине российских активов: «Чисто бандитизм»

Рассмотрение на саммите «Большой семерки» возможности передачи замороженных российских активов фактически является «неприкрытыми попытками обсуждать возможность легализации воровства». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Глупо говорить, наверное, что это противоречит всем мыслимым и немыслимым нормам международного права. Это просто чисто бандитизм международный. Очень печально, что подобные темы попадают в повестку дня таких форумов», — сказал пресс-секретарь Президента РФ, отвечая на вопрос, как российские власти относятся к соответствующей идее.

Ранее стало известно, что государства «Группы семи» считают целесообразным изучить способы направления российских активов на восстановление Украины. Об этом шла речь в распространенном накануне заявлении стран «Семерки».

Ранее СМИ узнали о переговорах властей Украины о передаче им замороженных резервов Центрального банка РФ. Министерство юстиции США попросило Конгресс узаконить этих активов украинской стороне. По оценке министра финансов Антона Силуанова, страны Запада заморозили около 300 млрд из 640 млрд долларов резервов Банка России за рубежом.