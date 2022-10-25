«Ни цента»: Зеленский заявил, что Киев не получил средств на восстановление страны

Власти Украины пока не получил «ни цента» из предусмотренных планом по ускоренному восстановлению страны 17 млрд долларов. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает агентство «Рейтер».

Кроме того, Президент Украины обратил внимание на то, что в стране разрушено более трети энергетического сектора из-за российских ракетных ударов и налетов беспилотников РФ.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Европейский Союз будет поддерживать Украину «столько, сколько нужно». Вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он предложил план восстановления страны, назвав его «планом Маршалла для 21 века».

«План Маршалла» — это программа помощи для Европы после Второй мировой войны. Она была выдвинута государственным секретарем США Джорджем Маршаллом в 1947 году.