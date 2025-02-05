Глава аэропорта Казани: Премия «Воздушные ворота России» – это высочайшая награда

Фото: пресс-служба аэропорта Казани

Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая по итогам работы в 2024 году опять удостоен национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший аэропорт в категории от 2 до 6 млн пассажиров в год». Торжественная церемония награждения победителей XI Национальной премии «Воздушные ворота России» состоялась сегодня, 5 февраля, в Москве в рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Главная воздушная гавань Республики Татарстан является многофункциональным аэропортовым комплексом с огромным потенциалом. В 2024 году к саммиту БРИКС был введен в эксплуатацию новый перрон с комплексом противообледенительной обработки самолетов. В настоящее время аэропорт в состоянии принять одновременно до 33 широкофюзеляжных бортов», – напомнил в своей речи министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Сегодня проводятся работы по принятию концепции третьего терминала. Все эти мероприятия позволят обеспечить комфортные условия для пассажиров», – добавил он и в завершение выступления поздравил аэропорт «со столь высокой наградой», а также пожелал дальнейших успехов.

Фото: пресс-служба аэропорта Казани

Генеральный директор АО «Международный аэропорт «Казань» Сергей Романцов в свою очередь подчеркнул: «Премия «Воздушные ворота России» – это высочайшая награда и заслуга всего нашего коллектива».

По его словам, звание лучшего аэропорта России в такой конкурентной категории, как 2–6 млн обслуженных пассажиров, говорит о высокой оценке, данной воздушной гавани экспертным сообществом, партнерами и пассажирами.

«В прошедшем году в аэропорту были реализованы масштабные проекты, позволившие с успехом провести в Казани саммит БРИКС: фактически в два раза был увеличен пассажирский перрон, построены новые инфраструктурные объекты, приобретено и установлено дополнительное оборудование. Также отметим рекордное число обслуженных в 2024 году пассажиров, приход новых зарубежных партнеров и открытие стратегически важных для Республики Татарстан и Российской Федерации авиамаршрутов», – добавил Романцов.

«Достижения такого уровня требуют от коллектива трудолюбия, профессионализма, энтузиазма и возможны исключительно благодаря работе всей нашей команды. Благодарю экспертов за высокую оценку работы аэропорта «Казань», – заключил гендиректор воздушной гавани.

В пресс-службе аэропорта напомнили, что главным событием 2024 года для воздушной гавани стало возведение нового пассажирского перрона. Общая площадь перрона выросла в два раза и составляет теперь 330 тыс. кв. метров. Строительство было завершено накануне саммита XVI саммита БРИКС. Новый перрон был полностью задействован для размещения воздушных судов глав делегаций государств, принявших участие в саммите.

В период саммита БРИКС в октябре 2024 года аэропорт принял: 41 рейс с высшими должностными лицами, 67 рейсов с делегациями на борту и более 18 рейсов, связанных с обеспечением работы саммита. Впервые воздушная гавань одновременно приняла такое большое число бортов №1. Всего с 21 по 24 октября обслужено более 500 воздушных судов. При этом регулярные рейсы также выполнялись.

Построены комплекс и стоянка для противообледенительной обработки самолетов, что позволило сократить время ожидания вылета при деайсинге воздушных судов.

По итогам 2024 года казанский аэропорт улучшил рекордный результат 2023 года по объемам пассажирских перевозок, впервые в своей истории обслужив на прилет и вылет 5 млн 369 тыс. пассажиров. В 2023-м этот показатель равнялся 5 млн 168 тыс. пассажиров.

Было открыто несколько новых рейсов и маршрутов, среди которых – стратегически важный Шанхай – Казань – Шанхай китайской авиакомпании China Eastern Airlines. Рейс выполняется два-три раза в неделю в зависимости от сезона. А также другие новые рейсы и направления: Батуми, Ереван, Бохтар, Ташкент, Улан-Удэ, Якутск, Кемерово, Волгоград, Тамбов. В 2024 году маршрутная сеть Международного аэропорта «Казань» включала 82 направления, из них 31 – международное и 51 внутреннее.

Очередной масштабный проект – строительство новых парковочных зон для длительного размещения авто.

Среди них выделяется парковка Р-7 на 738 машино-мест, где клиентам предлагаются выгодные цены и бесплатный трансфер до терминала на шаттле.

Построено новое здание пешеходно-транспортного КПП, оснащенное современным оборудованием. Проведена реновация трех залов повышенного класса обслуживания: VIP-зала и зала повышенной комфортности терминала 2, а также бизнес-зала МВЛ терминала 1А Sky Lounge. В терминалах открыты новые точки общественного питания и магазины.

Помимо всего прочего, 2024 год был годом 100-летия регулярного воздушного сообщения Казанью и Татарстаном и 100-летия открытия первого аэропорта в Казани, а также 100-летия воздушной линии Москва – Казань – Москва. По этому случаю был реализован комплекс медийных мероприятий.

Видео: пресс-служба аэропорта Казани.