Глава AAOIFI — Минниханову: Мы привезем большую делегацию на KazanForum

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях Международного инвестиционного форума, проходящего в Абу-Даби, встретился с председателем попечительского совета Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) шейхом Ибрагимом бен Халифой аль-Халифой. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Первая встреча Минниханова с главой Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов состоялась в ноябре 2024 года, когда Раис РТ принимал участие в конференции по исламским финансам в Бахрейне. Тогда была достигнута договоренность, что AAOIFI будет активно сотрудничать с Татарстаном в части проведения конференции по исламским финансам в республике.

«Наша республика придает большое значение развитию связей с Королевством Бахрейн в рамках российско-бахрейнских отношений, которые традиционно развиваются в конструктивном и дружественном русле. По итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Бахрейном увеличился на 7% и составил 483 тыс. долларов», – подчеркнул Рустам Минниханов.

По словам Раиса РТ, с учетом того, что Татарстан – пилотный регион по развитию в России партнерского финансирования, для республики очень важно дальнейшее сотрудничество с организацией, в том числе в части подготовки специалистов и стандартов в сфере исламских финансов.

«Хочу передать вам приветствие от короля Бахрейна [Хамада ибн Исы аль-Халифы]», – обратился к руководителю республики шейх. Он заметил, что между Татарстаном и Бахрейном не просто деловые связи, но и самая настоящая дружба и братство.

«Ждем мероприятие в Казани. Мы привезем большую делегацию. Очень активно продвигаем ваш регион, чтобы делегации прибыли в Татарстан на KazanForum», – заключил председатель AAOIFI.

«Россия – Исламский мир: KazanForum» – главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. В этом году событие пройдет с 13 по 18 мая в МВЦ «Казань Экспо».

Расширение взаимодействия с мусульманскими государствами остается приоритетом внешней политики России, а Минниханов играет в этом процессе ключевую роль. В марте 2024 года на встрече с послами стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Москве он отметил, что Россия и исламские государства стремятся к всестороннему диалогу и партнерству, основанному на взаимном уважении и равенстве. Минниханов подчеркнул важность таких направлений сотрудничества, как исламский банкинг, халяльная индустрия, развитие транспортных коридоров и расширение туристических контактов.

Под руководством Рустама Минниханова в Казани ежегодно проводится Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». В 2024 году форум собрал более 20 тыс. участников из 87 стран, став важной площадкой для обсуждения вопросов сотрудничества России с исламскими государствами. В рамках форума обсуждаются темы исламского банкинга, партнерского финансирования, предпринимательства, инвестиций, логистики и халяльного образа жизни. ​

Помимо этого, Минниханов уделяет особое внимание развитию молодежного сотрудничества. Совместно с ОИС реализуются проекты, направленные на укрепление дружбы и общих ценностей среди молодежи. Одной из таких инициатив является создание международной сети клубов школьной дипломатии, где подростки из разных стран знакомятся с культурами друг друга, изучают языки и заводят новых друзей. На данный момент создано более 200 таких клубов в 20 странах.

Благодаря всей своей деятельности по итогам января-февраля 2025 года Раис Татарстана занял первую строчку рейтинга губернаторов. Его активные международные контакты и стратегический подход к развитию региона способствовали значительному увеличению интереса иностранных инвесторов к Татарстану. На втором месте оказался мэр Москвы Сергей Собянин, а на третьем – руководитель Чечни Рамзан Кадыров. В пятерку лидеров также вошли глава Республики Саха Айсен Николаев и губернатор Тюменской области Александр Моор.