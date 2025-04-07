Минниханов об отношениях с Иорданией: У нас огромный потенциал для сотрудничества

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях Международного инвестиционного форума, проходящего в Абу-Даби, встретился с генеральным секретарем Министерства инвестиций Иордании Захером аль-Катарнехом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Татарстан как один из наиболее развитых регионов России заинтересован в более тесном сотрудничестве с Иорданией», – заверил Рустам Минниханов.

На сегодняшний день товарооборот между Татарстаном и Иорданией невелик, всего 113 тыс. долларов. В связи с этим Раис РТ подчеркнул, что у сторон есть огромный потенциал для сотрудничества.

Генеральный секретарь Министерства инвестиций Хашимитского Королевства поддержал собеседника, подчеркнув, что рынок Иордании может быть очень интересен республике.

«Для меня большая честь лично встретиться с вами. Возможностей для нашего сотрудничества очень много. Рынок Иордании может быть полезен – у нас много соглашений о свободной торговле», – заметил аль-Катарнех.

Рустам Минниханов высказал заинтересованность в развитии сотрудничества и предложил организовать визит деловых кругов Иордании в Татарстан, чтобы их представители могли лучше познакомиться с возможностями.

Раис Татарстана уже давно воспринимается как одна из ключевых дипломатических фигур России – это подтверждается высоким уровнем доверия со стороны руководства страны.

Расширение взаимодействия с мусульманскими государствами остается приоритетом внешней политики России, а Минниханов играет в этом процессе ключевую роль. В марте 2024 года на встрече с послами стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Москве он отметил, что Россия и исламские государства стремятся к всестороннему диалогу и партнерству, основанному на взаимном уважении и равенстве. Минниханов подчеркнул важность таких направлений сотрудничества, как исламский банкинг, халяльная индустрия, развитие транспортных коридоров и расширение туристических контактов.

Под руководством Рустама Минниханова в Казани ежегодно проводится Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». В 2024 году форум собрал более 20 тыс. участников из 87 стран, став важной площадкой для обсуждения вопросов сотрудничества России с исламскими государствами. В рамках форума обсуждаются темы исламского банкинга, партнерского финансирования, предпринимательства, инвестиций, логистики и халяльного образа жизни. ​

Помимо этого, Минниханов уделяет особое внимание развитию молодежного сотрудничества. Совместно с ОИС реализуются проекты, направленные на укрепление дружбы и общих ценностей среди молодежи. Одной из таких инициатив является создание международной сети клубов школьной дипломатии, где подростки из разных стран знакомятся с культурами друг друга, изучают языки и заводят новых друзей. На данный момент создано более 200 таких клубов в 20 странах.

Благодаря всей своей деятельности по итогам января-февраля 2025 года Раис Татарстана занял первую строчку рейтинга губернаторов. Его активные международные контакты и стратегический подход к развитию региона способствовали значительному увеличению интереса иностранных инвесторов к Татарстану. На втором месте оказался мэр Москвы Сергей Собянин, а на третьем – руководитель Чечни Рамзан Кадыров. В пятерку лидеров также вошли глава Республики Саха Айсен Николаев и губернатор Тюменской области Александр Моор.