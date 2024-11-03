АИР Татарстана и AAOIFI будут сотрудничать в области исламских финансов

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Агентство инвестиционного развития Татарстана и Организация по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых учреждений AAOIFI подписали меморандум о взаимопонимании. На церемонии присутствовал Раис республики Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба АИР РТ.

Документ представляет собой план сотрудничества между организациями. Они планируют совместно реализовывать инициативы для наращивания потенциала и организации программ, направленных на повышение информированности и понимания стандартов AAOIFI в сфере исламского банкинга в Татарстане. Также планируется взаимодействие в разработке стандартов, обмене информацией, поддержке в интерпретации стандартов и программ AAOIFI и в других направлениях.

Стало известно, что следующая конференция AAOIFI состоится во время Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Проведение мероприятия запланировано на май 2025 года.

Напомним, что сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Бахрейне. В том числе он провел встречу с председателем попечительского совета Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов шейхом Ибрагимом бен Халифой аль-Халифой. В том числе обсуждалась возможность проведения конференции организации в Татарстане.